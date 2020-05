L'emergenza Coronavirus continua a bloccare i vari campionati, oltre che gli sport in generale. Sì è vero, oggi alcuni club proprio in Italia hanno ripreso il lavoro in campo, ma per quanto riguarda le partite ancora non c'è nessun segnale dal gioverno. Anche in Inghilterra le cose non vanno meglio, infatti come riportato da David Ornstein di The Athletic Uk, è in forse la prossima ripresa della Premier League. Molti dei medici dei club non ⁦considerano sicuro il ritorno in campo senza alcuni chiarimenti sul protocollo: "Rischio di contagio anche per i giovani, no tutele per i medici in caso di contagi, giocatori preoccupati per loro famiglie". Una situazione complessa per il mondo del calcio.