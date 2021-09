Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Sun, Westonpotrebbe nuovamente finire nel mirino del mercato in uscita. L'americano è seguito dall'Aston Villa, che già quest'estate si era fatto vivo per il calciatore. Dunque, staremo a vedere se Weston riuscirà a conquistarsi un pezzo di Juve in queste partite fondamentali tra settembre e gennaio, quando potrebbe riaprirsi la sua pista in uscita. I bianconeri sarebbero disposti anche a lasciarlo andare in prestito con obbligo di riscatto del cartellino a determinate e vantaggiose condizioni. Tempo al tempo. E tempo anche a West.