La Juventus sta seriamente pensando di cedere Weston McKennie? In Inghilterra ritengono di sì, e l'ipotesi è quella di cederlo in Inghilterra a un'altra big in difficoltà come l'Arsenal. Secondo il Daily Express, infatti,Lo svizzero quest'estate era stato vicinissimo alla Roma, ma alla fine è rimasto nell'Arsenal. Tuttavia il calo di rendimento di McKennie rispetto all'anno scorso, in cui era stato una nota lieta nella difficile annata targata Pirlo, può rimescolare le carte.