Cristian Romero è stato eletto dalla Serie A come miglior difensore della stagione appena conclusa. Le sue prestazioni superlative con la maglia dell’Atalanta hanno prima di tutto convinto la Dea a versare nelle casse della Juventus i 16 milioni di euro pattuiti per il diritto di riscatto. In seconda battuta, l’argentino ha suscitato interesse in Inghilterra. Stando a quanto riporta la stampa inglese, il Manchester United sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di euro per Romero.