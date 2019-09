C'è anche la Juventus sulle tracce di Nemanja Matic. Obiettivo di lunga data del club bianconero, il centrocampista classe '88 è in scadenza di contratto con il Manchester United e non sembra intenzionato a firmare un rinnovo prima della prossima estate di mercato. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra ci sarebbero i bianconeri pronti al colpo di mercato a parametro zero, per portare finalmente Matic a Torino.