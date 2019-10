Mario Madzukic resterà alla Juventus fino a gennaio. Se le ufficialità dei giorni scorsi non fossero bastate, oggi 1 ottobre tutto è ancor più certo. Gennaio però, sembra sempre più vicino e, secondo quanto riportato da The Sun, i contatti tra il croato ed il Manchester United continuano incessanti. Sul piatto, in attesa di capire le cifre d'ingaggio e la valutazione che ne farà la Juve (possibili ribassi, in caso di inattività) c'è un contratto da lunghezza variabile: le due parti, infatti, stanno lavorando ad un semestrale o, in alternativa, a 18 mesi di contratto che porterebbero Mandzukic in scadenza nel 2021.