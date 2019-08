Come riporta il Daily Mail, indipendentemente da come si concluderà il chiacchierato scambio tra Dybala e Lukaku, sembra arrivata ad una felice conclusione la trattativa fra Mario Mandzukic ed il Manchester United. L’accordo tra il gigante croato ed i Red Devils è stato trovato sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2022 per una cifra di 6,75 milioni di euro a stagione. Il valore del cartellino del giocatore si avvicina a circa 16,5 milioni di euro. Sta dunque per concludersi l’esperienza in bianconero di Mandzukic. Arrivato nell’estate del 2015, l’attaccante, classe 1986, è stato tra i giocatori preferiti del tecnico Massimiliano Allegri che lo ha schierato in campo in 162 occasioni nelle quali il croato ha segnato 44 goal.