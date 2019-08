A raccontarlo è il Daily Mail: Mario Mandzukic al Manchester United potrebbe essere chiuso nei prossimi giorni. Cosa manca? Per il tabloid bisognerà vedere se la Juve vorrà un pagamento a parte per il giocatore oppure includerlo nel conguaglio in arrivo per l'affare Lukaku-Dybala (per cui manca ancora l'okay da parte dell'argentino). E dall'argentino dipende tutto, con Lukaku in attesa di firmare per la Juve, con l'accordo tra le parti già trovato da un pezzo. In ogni caso, Mandzukic guadagner 6.2 milioni di sterline all'anno. Con un 35% di aumento rispetto al suo ingaggio alla Juventus.