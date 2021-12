Secondo quanto riportato dal Telegraph, Roberto Mancini avrebbe già pronto il piano B in caso di mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale. Il quotidiano inglese definisce quella del ct una "candidatura jolly" per proseguire il lavoro che in questi mesi di interim farà Rangnick al Manchester United."Lo United - scrive il Telegraph - ha bisogno di un allenatore che faccia migliorare i giocatori, sia tatticamente intelligente e possa fondere una miriade di talenti e personalità in un forte collettivo con completa chiarezza sul modo in cui vogliono giocare. Il talento è rimasto stagnante o regredito per troppo tempo all'Old Trafford e la mancanza di pensiero unico è stata evidente nei risultati e nelle prestazioni. Ci si aspetta che Ralf Rangnick apporti miglioramenti a tal fine durante il suo periodo come allenatore ad interim fino alla fine della stagione.: ha una comprovata esperienza nel vincere i grandi trofei e, a differenza dei precedenti allenatori dello United, ha un futuro davanti. Se però l'Italia si qualificasse cercare di portarlo via sarebbe un'impresa troppo costosa e difficile".