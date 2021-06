Adrien Rabiot è un giocatore dalla posizione indecifrabile in questo momento nella Juventus. Non è sicuramente una priorità in uscita, con Aaron Ramsey decisamente sul piede di partenza più di lui ad esempio, ma con un'offerta congrua sono ben pochi gli incedibili assoluti. Ed ecco che il Daily Star ci parla degli emissari del Manchester United che l'altroieri sera erano all'Arena Nazionale di Bucarest per assistere a Francia-Svizzera degli Europei e valutare attentamente Rabiot. Juve, non è che magari può essere lui la chiave per arrivare a Paul Pogba?