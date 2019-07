Romelu Lukaku è al centro di un intrigo di mercato che vede coinvolte Juventus e Inter. Il Manchester United analizza le offerte e gradisce lo scambio con Paulo Dybala, anche se i bianconeri chiedono un conguaglio economico per raggiungere i 100 milioni di euro per la Joya, dai circa 85 di valore del centravanti belga. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News in Inghilterra, però, fonti vicine al club inglese sottolineano che qualsiasi affare per Lukaku è "molto lontano dall'accadere". Attese novità già nelle prossime ore.