Romelu Lukaku si avvicina a grandi passi alla corte di Antonio Conte all'Inter. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, c'è già l'accordo tra il club nerazzurro e il centravanti dei Red Devils, che devono però essere convinti con almeno 80 milioni di euro. Su di lui è stato forte anche l'interesse della Juventus, che, però, ha dato addio alla pista Lukaku con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina. I bianconeri, però, possono strappare Mauro Icardi all'Inter nel caso in cui il belga approdi in nerazzurro.