Secondo quanto riporta il Daily Express in Inghilterra, il Manchester United ha intenzione di cedere Paul Pogba al termine della stagione. Il centrocampista francese va in scadenza a giugno 2021 ma i Red Devils hanno un'opzione per prolungare il contratto per un'altra stagione. Nonostante questo la volontà della dirigenza del club inglese sarebbe quella di cedere il Polpo che ormai è in rotta con gran parte dell'ambiente United, tifosi in primis. Oltre alla Juve Paul interessa anche al Real Madrid che però appare decisamente più defilato dei bianconeri.