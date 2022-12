Le voci sul forte interesse dello United per il gigante serbo Dusan Vlahovic potrebbero svanire nel giro di pochi giorni. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun infatti, i Red Devils sarebbero sulle tracce anche dell'ex Juve Alvaro Morata, per il quale sarebbero intenzionati ad avviare i contatti con l'Atletico Madrid.