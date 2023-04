La Juve continua a restare vigile anche sul mercato, soprattutto in virtù di quella che potrebbe accadere a fine stagione, con molti giocatori che rischiano di lasciare la Continassa. In queste ore però, i bianconeri sarebbero minacciati dall'ingresso in scena di un club inglese per un obiettivo accostato a più riprese al club della Continassa. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Telegraph, infatti, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul centrocampista argentino Mac Allister, finito nella lista dei desideri dei dirigenti bianconeri dal termine della vittoria Mondiale.