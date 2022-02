In casa Juve, uno dei punti da definire resta quello dell'olandese de Ligt. Non è un segreto infatti che il difensore bianconero potrebbe lasciare la Vecchia Signora, come dichiarato a più riprese anche dal suo procuratore Mino Raiola. Proprio per questo, il club della Continassa si starebbe guardando attorno e avrebbe individuato in Tonino Rudiger l'alternativa adatta. L'ex giallorosso andrà in scadenza di contratto a giugno e dunque, è libero di accordarsi con qualsiasi club sin da subito.A complicare la trattativa della Juve però è l'inserimento improvviso del Manchester United che, stando a quanto riportato dal portale inglese Football365, sarebbe disposto a mettere sul piatto un ricco ingaggio pur di assicurasri il giocatore.