Continua incessante la caccia ai vari obiettivi di mercato che i dirigenti bianconeri hanno messo nel mirino da tempo, l'estate ormai alle porte bisogna infatti iniziare a bruciare le tappe già da ora. Uno dei reparti da puntellare è senza ombra di dubbio la difesa, con vari nomi che sono finiti sul taccuino di Nedved, Cherubini e Arrivabene. Uno di questi è il centrale in forza al Dortmund Akanji, sul quale però c'è una concorrenza agguerrita dato che il giocatore andrà in scadenza a giugno 2023. In queste ore se ne sarebbe aggiunta un'altra, perchè stando a quanto riportato dal Daily Express, anche il Manchester United sarebbe sulle sue tracce.