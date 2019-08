Secondo quanto riportato dall'Inghilterra, dal The Mail prima e dal Mirror poi, gli ultimi due giorni di mercato in entrata per la Premier League regaleranno sorprese. Resta infatti vivace la campagna acquisti del Manchester United che, prima della chiusura delle trattative, vorrebbe tentare un affondo con il Tottenham per Christian Eriksen. Il centrocampista danese, accostato anche alla Juventus, garantirebbe allo United la sicurezza di un rimpiazzo, qualora si concretizzasse la cessione di Pogba. Ancora i bianconeri tornano quindi protagonisti, ma con loro anche il Real: infatti, se il mercato inglese chiude l'8 per quanto riguarda le entrate, non si possono però impedire i colpi in uscita. Pertanto, i Red Devils avrebbero scelto Eriksen per tutelarsi da ogni eventualità.