Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Mirror, il Manchester United ha abbassato il prezzo di Paul Pogba sebbene il costo del cartellino del cartellino francese resti comunque altissimo. I Red Devils chiederebbero infatti 160 milioni di euro e non più 180. Per la Juve cambia poco. Lo sconto del club inglese rende comunque impossibile acquistare il Polpo, almeno su queste basi. Pogba piace anche al Real Madrid ma pure Florentino non può permettersi il costo del cartellino di Pogba.