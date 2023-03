Il nome di Dusan Vlahovic è uno di quelli che sarà destinato a far parlare molto nella prossima sessione di mercato, dove diverse big europee vorrebbero approfondire ulteriormente la questione con i dirigenti bianconeri. Dall'Inghilterra però sono pronti a scommettere che il reale obiettivo di club come: Real Madrid, Bayern e Manchester United, sia in realtà l'attaccante degli Spurs Harry Kane. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, l'ex attaccante della Fiorentina sarebbe solo un'alternativa al centroavanti inglese.