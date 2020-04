3









C'è pure la Juventus su Lautaro Martinez. C'è pure la Juventus a sognare il 'nueve' che tutti vogliono. Tutti, ecco, tranne il Manchester City: come racconta Sport Witness in Inghilterra, per Lautaro Pep Guardiola avrebbe fatto un passo indietro. Troppo sanguinosa, l'asta che si prospetta. Pure per una forza economica incredibile come quella dei Citizens.



LA NOTIZIA - All'interno dell'articolo, però, si scorge un particolare interessante: è chiaro che United, Psg e soprattutto Barcellona restino interessate. Ma nel lotto delle pretendenti c'è pure la Juve, che aspetta novità pur consapevole che intavolare una trattativa con i nerazzurri è praticamente impossibile. Sia per la freddezza - non solo mediatica - tra gli uomini mercato bianconeri e quelli interisti, sia per una chiara volontà dell'Inter di non andare a rinforzare una diretta concorrente. Eppure, in Inghilterra temono anche la Juve.