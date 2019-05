La Juventus si avvicina a Maurizio Sarri. E' quanto racconta il Sun in Inghilterra, spiegando come il club bianconero voglia pagare i 5 milioni di sterline di indennizzo per liberare l'ex allenatore del Napoli, che sostituirebbe così Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tabloid sottolinea che i Blues, per coprire il vuoto creato dalla possibile partenza di Sarri, si stanno tutelando e sono pronti a richiamare a Londra l'ex bandiera Frank Lampard, che sta concludendo una stagione da urlo sulla panchina del Derby County. Sarri si avvicina, la Juventus sembra aver deciso.