Nonostante sia passato più di un mese, il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus continua a fare ancora molto rumore e quel che fa notizia è che se ne parli di più all'estero che in Italia. In queste ore infatti, starebbero circolando delle dichiarazioni in Inghilterra rilasciate da Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, giocatore inserito dall'Arsenal come contropartita nella trattativa che avrebbe dovuto portare il serbo all'ombra del Big Ben. Queste le sue affermazioni rilasciate all'emittente Sport890 e riprese da The Sun: 'L'Arsenal è molto arrabbiato perchè voleva Vlahovic. I suoi agenti hanno trattato a lungo con i Gunners ma alla fine hanno ripiegato e si è venuto a scoprire che lo avevano sempre promesso alla Juve'.