"Recuperato dall'infortunio, Paul Pogba è tornato negli undici di Ralf Rangnick". E' quanto scrive As, che torna sulla situazione di Paul Pogba e sul suo futuro. Per il momento il francese ha fermato qualsiasi tipo di trattativa per un nuovo contratto fino a fine stagione, ma ha le idee chiare: secondo il The Telegraph, vorrebbe guadagnare 230.000 euro a settimana. Psg e Juve sono le prime interessate.