In questo avvio di stagione di problemi da risolvere in casa Juve ne sono emersi molti, ma uno di questi è sempre legato al centrocampo, che fatica a trovare una vera e propria identità. Il rientro di Pogba sicuramente alzerà l'asticella, ma i dirigenti bianconeri dovranno intervenire anche sul mercato. I profili osservati sono diversi e in queste ore ne starebbe emergendo un altro, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi anche su Gundogan, centrocampista in'uscita dal Manchester City.