Lasta seriamente cercando di ottenere Romelu. È quanto riporta Matt Law, giornalista del Telegraph, spiegando che il club bianconero sarebbe pronto ad agire velocemente per l'attaccante belga nel caso in cui Dusan Vlahovic dovesse trasferirsi al Chelsea. Nel frattempo, il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, sarebbe interessato a lavorare con Big Rom, anche se quest'ultimo preferirebbe un trasferimento definitivo in Italia, possibilmente all'Inter. Al momento, sembra che il Milan si stia tenendo alla larga da questa trattativa.