La Juventus spinge per David Alaba: lo assicurano i media britannici, spiegando che i bianconeri stanno forzando sul difensore in scadenza con il Bayern Monaco per battere la concorrenza di Liverpool e Manchester City. Andrà via a parametro zero dalla Germania, complici le richieste troppo alte per l'ingaggio fatte al club bavarese, e tra due mesi potrà formare con chi vorrà. Settimane calde per convincerlo e farne un jolly importante, forte e con tanta esperienza nonostante i soli 28 anni.