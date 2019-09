Kai Havertz è uno dei talenti più in vista nel panorama internazionale. La Juventus avrà modo di ammirarlo da vicino nella doppia sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen e i bianconeri, secondo quanto riportato dal Daily Star, sono in corsa per il acquisto nel successivo mercato estivo. Secondo la fonte, però, il Liverpool è pronto a strapparlo alla Juventus. Entrambe le squadre sono alla finestra, in attesa di ammirare la stagione di Havertz in Germania.