Secondo quanto riporta il The Sun, in Inghilterra, la Juve sfiderà l'Inter per Romelu Lukaku. L'attaccante del Manchester United vuol lasciare i Red Devils e giocare finalmente in Serie A. I nerazzurri sembrano in pole ma le cessioni già decise di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic costringeranno i bianconeri a tornare sul mercato per un attaccante e tra i nomi sul taccuino di Paratici c'è proprio quello dell'attaccante.



IL PREZZO - Il prezzo richiesto dallo United sarebbe però di 84 milioni di euro, una cifra che l'Inter non ha ancora raggiunto, anzi. Marotta è pronto a prendere l'attaccante ma al momento solo in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri però non sono soli. Lukaku piace anche alla Juve.