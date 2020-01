Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, la Juve starebbe ancora pensando a Mauro Icardi. L'attaccante, di proprietà dell'Inter ma in prestito al PSG, è stato già seguito dai bianconeri la scorsa estate. Secondo il quotidiano inglese la Juve sarebbe pronta a sfidare il PSG, intenzionato a riscattare Icardi a fine stagione per circa 60 milioni di euro, per portare l'argentino a Torino. L'ex capitano nerazzurro ha già sommato 13 gol in 18 presenze, e potrebbe gradire un ritorno in Italia in quanto la moglie Wanda Nara continua a lavorare nel Belpaese.