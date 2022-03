Altro obiettivo tra le file del Chelsea per la Juve? A lanciare l'indiscrezione di mercato sono gli inglesi del The Sun, secondo cui i bianconeri, dopo Rudiger, Jorginho e Pulisic, hanno messo nel mirino anche Conor Gallagher, promettente centrocampista classe 2000 di proprietà dei Blues, ma attualmente in prestito al Crystal Palace. Il giocatore, valutato 15 milioni di euro, è seguito anche da Milan e Inter, oltre che da alcuni club della Bundesliga. Chiaramente per qualsiasi colpo di mercato bisogna attendere l'evolversi della situazione in casa Chelsea.