Dopo il valzer delle punte, vero bluff di questa estate, potrebbe profilarsi anche quello dei portieri nella prossima. Secondo quanto riporta il The Observer, Juventus, Manchester United e Atletico Madrid potrebbero sedersi per discutere di una maxi trade che porterebbe Szczesny in Spagna, De Gea in Italia e, infine, Oblak in Inghilterra. Ciò che blocca l'operazione, al momento, resta la richiesta di 100 milioni che i colchoneros potrebbero fare per privarsi del loro numero 1.