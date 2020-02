Secondo quanto riporta il The Sun on Sunday, la Juventus starebbe pensando ad un'offerta di 150 milioni di sterline per Virgin van Dijk, difensore centrale del Liverpool. Al cambio quasi 180 milioni di euro per l'olandese finito tra i primi 3 del Mondo al Pallone d'Oro e miglior calciatore e difensore della scorsa Champions. "Dopo aver vinto tanti trofei con il Liverpool la Juve crede che Van Dijk sia pronto ad una nuova avventura, specialmente dopo aver giocato tanti anni in Premier", le parole di una fonte vicina alla Juve al tablodi britannico. La Juve sogna in grande per l'estate?