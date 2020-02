Chris Smalling è arrivato a Roma nella scorsa finestra di mercato estiva, nello scetticismo generale, dal Manchester United. Il centrale inglese ha invece convinto tutti, a Roma e non solo. Preciso, puntuale, si è ritagliato un ruolo da leader assoluto nella retroguardia giallorossa. Al punto che la Roma non ha dubbi, vuole riscattarlo al termine della stagione e acquistarlo a titolo definitivo. Ma le buone prestazioni del centrale, secondo quanto riferito da Sun, hanno attirato anche la Juve, che starebbe pensando anche a lui per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Smalling è seguito anche da Tottenham e Everton.