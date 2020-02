La Juve continua a pensare al presente, ma anche per il mercato estivo iniziano a circolare le prime idee. Secondo quanto riferito dal Sun i bianconeri avrebbero messo nel mirino Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City. Secondo le indiscrezioni del media inglese, la Juve potrebbe approfittare della sanzione inflitta ai Citizens, che impedirà loro di partecipare alle coppe europee per due stagioni. In questo modo alcuni giocatori potrebbero decidere di cambiare aria, e tra questi figura Gabriel Jesus. Per strappare il brasiliano a Guardiola servono circa 60-70 milioni di euro.