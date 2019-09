Rugani parte? O lo fa De Sciglio? La Juve sembra muoversi in difesa, con il mercato in uscita che è sempre più aperto. E allora, ecco l'ultima notizia dall'Inghilterra, pescata esattamente da SportsMole.co.uk: Paratici sta pensando a Dejan Lovren, centrale in esubero del Liverpool e a lungo obiettivo di mercato della Roma. Non se n'è fatto nulla, con i giallorossi: alla fine, Petrachi ha scavalcato le idee Rugani e Lovren con una manovra precisa su Smalling. E adesso, il centrale, molto amico di Salah, sta nuovamente cercando squadra. Dall'Inghilterra confermano: ci pensa la Juve. Ancora.