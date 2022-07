Avrebbe dell'incredibile la notizia che sta rimbalzando dall'Inghilterra in queste ultime ore e che vedrebbe coinvolta anche la Juventus di Andrea Agnelli. Stando a quanto riportato da The Independent infatti, i bianconeri starebbero pensando ad uno scambio con il Liverpool tra Adrien Rabiot e Bobby Firmino. I due giocatori non sono infatti felici delle loro situazioni attuali e un cambio d'aria potrebbe giovare loro dei cambiamenti positivi. Al momento si tratta solo di rumors, ma non è da escludere che questa pista possa essere percorsa realmente.