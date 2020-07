Sia Antonio Conte che Maurizio Sarri si trovano in una posizione di non totale certezza sulle rispettive permanenze sulle panchine di Inter e Juventus, e in Inghilterra sembrano aver trovato un nome per l'eventuale sostituto. Il Daily Telegraph ha infatti parlato di un interessamento delle due società per Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham dal 2014 al 2019. L'allenatore che ha segnato il ciclo di Harry Kane e compagni è "a piede libero" dallo scorso novembre, quando il club londinese l'ha esonerato e ha chiamato Jose Mourinho.



INCROCI TORINESI - Alla guida del Tottenham, Pochettino ha affrontato la Juventus in Champions League negli ottavi di finale della stagione 2017-2018, quando i bianconeri di Allegri impattarono 2-2 a Torino e nel ritorno a Londra ebbero bisogno di un uno-due fulminante firmato da Higuain e Dybala per ribaltare l'iniziale vantaggio Spurs di Son e qualificarsi al turno successivo. Curiosità: qualora dovesse sedersi sulla panchina della Juve, il tecnico argentino si avvicinerebbe parecchio al paese dei suoi avi, Virle Piemonte (30 km da Torino), che due anni fa lo ha insignito della cittadinanza onoraria.