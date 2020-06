Aaron Ramsey è già sul mercato. In Inghilterra sono sicuri: il 29enne centrocampista gallese, arrivato l'anno scorso dall'Arsenal a parametro zero, sembra sempre più distante dalla Juve e il suo futuro sarebbe pronto a cambiare. Una voce di mercato che rimbalza e che si allarga sempre più. Il club bianconero è al lavoro per cercare di abbassare il monte ingaggi, oltre al tetto messo per quelli dei nuovi acquisti, e, secondo il Daily Mail, uno dei calciatori sacrificabili sarebbe proprio Ramsey.



I PROBLEMI - Sotto contratto fino a giugno 2023 con uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione, può lasciare Torino prima del tempo. Sulle sue tracce viene dato il Manchester United di Paul Pogba, sempre nel mirino della Juve. In Inghilterra pensano a un affare possibile, nonostante le molte difficoltà. Ramsey ha dimostrato di poter far bene in maglia bianconera e di poter essere anche un titolare della Juve, ma al suo buon ambientamento non sono seguite prestazioni costanti, complici i moltissimi infortuni e le ricadute. Anche in questo avvio il gallese si è dovuto fermare, restando fuori dai convocati per la prima gara di questa seconda parte di stagione, quella di ieri sera contro il Milan. Cessione in vista? Valutazioni in corso, sicuramente.