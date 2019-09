A quanto riporta la BBC, la Juventus avrebbe veramente tentato il colpo Neymar con tanto di offerta ufficiale presentata al PSG. Nel corso delle lunghissime e infruttuose trattative tra i transalpini e il Barcellona, i bianconero hanno proposta la somma di 100 milioni di euro in aggiunta al cartellino di Paulo Dybala. Nonostante si trattasse di un’offerta vicina al valore di 200 milioni di euro, i Blues hanno preferito non prenderla in considerazione. Dopo un lungo tira e molla, il fuoriclasse brasiliano è rimasto nella capitale francese dove inizierà, controvoglia, la sua terza stagione con indosso la casacca del PSG.