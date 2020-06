La Juventus ha messo in vendita Aaron Ramsey, dopo appena una stagione trascorsa in bianconero. Secondo quanto afferma in esclusiva il Daily Mail, i bianconeri hanno intenzione di separarsi dal gallese già nella prossima sessione di mercato. Per gli inglesi, il principale problema riguarda il salario del giocatore, uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione firmato la scorsa estate che però oggi sfora rispetto al limite fissato dalla dirigenza. Così, complici anche delle prestazioni non sempre all'altezza - e i numerosi infortuni che ne hanno contraddistinto la sua carriera - la Juventus ha deciso che valuterà le offerte che arriveranno per Ramsey.