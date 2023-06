In casa Juve si sta ancora cercando di capire chi sarà il sacrificato della società in questa sessione di mercato, ammesso che ce ne sarà uno. Tra i più papabili ci sono i nomi di Chiesa e Vlahovic, con il primo che ha un contratto in scadenza più ravvicinato rispetto al serbo e che, dunque, potrebbe cambiare diversi scenari. Proprio per questo, gli altri club stanno monitorando con attenzione la situazione e nel frattempo, dall'Inghilterra rilanciano questa possibilità. Stando a quanto riportato dalla BBC, infatti, sembrerebbe che la Juve abbia fissato attorno ai 60 milioni di euro il prezzo di un eventuale cessione di Chiesa.