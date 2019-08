La notizia del faccia a faccia fra l’entourage di Dybala ed emissari del PSG, previsto per domani a Parigi, ha alimentato voci anche oltre Manica. Il Daily Mail riporta che la Juventus avrebbe già individuato il prezzo per la cessione del numero 10 argentino: 80 milioni di euro. Il PSG, alle prese con la difficile cessione di Neymar (Barcellona e Real Madrid in lizza), una volta conclusa questa trattativa non avrebbe certo difficoltà nel reperire i fondi per concludere l’operazione con i bianconeri. Questa settimana sarà decisiva per capire quali saranno le mosse dei parigini e quelle dell’entourage del campione argentino. La Juve attende ma difficilmente lascerà partire il giocatore senza avere in mano una valida alternativa. Tutte le strade portano a Mauro Icardi ma in quel caso andrà convinta la dirigenza dell’Inter.