Anthony Martial, in rotta con il Manchester United, è uno degli obiettivi della Juventus per la finestra di mercato di gennaio. Fino a qui, nessun mistero, è un nome di cui si è già ampiamente parlato. Ad aggiungere un nuovo capitolo, però, questa mattina è il media inglese The Athletic. In settimana è atteso un nuovo contatto tra i club, con la vecchia Signora intenzionata a chiudere il colpo. Il Manchester United, però, non si discosta dalla sua richiesta iniziale di 5 milioni di euro per il prestito.