Secondo il Daily Mail la Juventus è tornata alla carica con il Chelsea per il centrocampista francese ​classe 1991 N'Golo Kanté, in scadenza nel 2023. Ecco, il contratto non è esattamente il miglior alleato di mercato dei bianconeri, che vorrebbero però regalare il perno della mediana Blues a Maurizio Sarri, che con Ngolo è riuscito a portare a casa un'Europa League di assoluto livello. Dunque, le voci dall'Inghilterra regalano un nuovo scenario per il mercato bianconero: Paratici ha intenzione di rimpolpare la mediana, consapevole della situazione particolare che sta vivendo Emre Can. Ebbene, potrebbe essere una ghiotta occasione, quella del francese. Sarri ha già dato il suo placet, ovviamente.