Era balenata un'idea precisa nella mente dei dirigenti della Fiorentina: con la Juve pazzamente innamorata di Chiesa, Barone e Pradé hanno provato a cogliere la palla al balzo. Okay alla cessione di Federico, ma si faccia avanti una contropartita importante. Dapprima si era pensato a un romantico ritorno di Cuadrado a Firenze, quindi la possibilità di mettere le mani sul più grande talento in Italia: Moise Kean, classe 2000, in viola per prendersi il minutaggio che merita. Non sarà molto probabilmente così: come raccontano dall'Inghilterra, Paratici ha ormai deciso di cedere l'attaccante all'estero. Wolverhampton ed Everton hanno presentato le offerte migliori. Con buona pace della Viola...