Dusan Vlahovic sembra essere l'obiettivo di mezza Europa, almeno stando alle indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra e più precisamente dal, che ha stilato una classifica con le squadre che hanno in ordine maggiori chance di acquistare il centravanti della Juve. Davanti a tutti c'è il Chelsea, subito dietro Arsenal e Manchester United. In seconda fila ci sono Atletico Madrid, Bayern e Liverpool mentre in fondo troviamo il Real Madrid.