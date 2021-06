Un'esclusiva clamorosa, quella che fa mostra di sé sulla prima pagina del quotidiano inglese The Times che uscirà domani: "Minaccia dell'Uefa sulla finale degli Europei", il titolo. La questione è legata al libero accesso di 2500 "Vip" nel Paese inglese per assistere alla finale di Wembley. Si tratterebbe di rappresentati di Uefa e Fifa, politici, sponsor ed emittenti televisive. Questi, secondo quelle che sono le restrizioni anti Covid vigenti in Inghilterra, dovrebbero sottostare ad un periodo di quarantena. La Uefa, invece, chiederebbe di smorzare questo tipo di restrizioni, ritenute troppo ferree. Se così non dovesse essere, l'opzione ventilata dall'istituzione guidata da Ceferin sarebbe quella di spostare la finale di Euro 2020 in Ungheria. In questo momento, in Inghilterra sarebbe in corso un dibattito nelle istituzioni per capire come gestire la situazione e non rischiare di perdere la finale della competizione.