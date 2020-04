1









Clamoroso inserimento per Willian. Stando a quanto riporta il Sun, l’Inter si sarebbe informata per portare a Milano, sponda nerazzurra, l’esterno del Chelsea in scadenza di contratto in estate. Il brasiliano, che piace alla Juventus e a Maruzio Sarri, è entrato anche nelle mire dell’Arsenal, con Mikel Arteta suo grande fan. Se finora i bianconeri erano l’unica squadra di Serie A in lizza per Willian, ora dovranno guardarsi le spalle dalla concorrenza dall’Inter, che insieme condividono anche un altro obiettivo di mercato a parametro zero, Dries Mertens, attaccante belga che non ha ancora rinnovato con il Napoli.