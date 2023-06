Nelle ultime ore in casa Juve sta circolando un'idea di scambio tra il Chelsea e i bianconeri per Dusan Vlahovic, ma al momento non c'è nulla di concreto, se non semplici ipotesi. Biosgna però pensare in fretta, perchè stando a quanto riportato dal Telegraph, l'Inter starebbe accelerando i tempi per cercare di chiudere in fretta la trattativa e bruciare la concorrenza.